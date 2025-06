Venga La Alegría: Poncho de Nigris está distanciado de su hija mayor tras polémica por XV años

Poncho de Nigris confirmó en exclusiva para Venga La Alegría que se encuentra distanciado de su hija mayor, Ivanna. Aseguró que esta crisis fue porque no apoyó la decisión de festejar en grande los XV años de la adolescente, esta es la versión del regiomontano.

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre su hija mayor Ivanna?

“No tengo contacto con Ivanna, se enojó conmigo desde lo que pasó en los XV años y no se ha reportado conmigo para nada, le he mandado mensajes y no me ha contestado, no fui requerido en los XV años por obvias razones y es algo que me duele porque es mi hija. Me gustaría estar bien con ella y que tuviera una bonita infancia para después darle una mejor vida”, declaró Poncho de Nigris.

¿Poncho de Nigris también está distanciado de su madre? De quien también está distanciado es de su madre, de quien dijo; es la causante de que su hija le haya retirado el habla.

“Al decir que, supuestamente yo no quería pagarle los XV, esa nunca fue la razón, yo quería hacer algo más privado con ella y se salió de control y ahorita estoy distanciado con mi mamá y con mi hija. Mi mamá fue la que nos metió en esa bronca, fue la que lo hizo público por hacerse la chistosa y presionar para que hiciera XV años. Una disculpa para todos los que se ofendieron, ya no me metan en pe… de esos, yo sinceramente hago lo que yo quiera, no le hago mal a nadie. A mi hija no le va a faltar nada”, añadió el polémico creador de contenidos.

¿Poncho de Nigris desea reconciliarse con su hija Ivanna?

Poncho de Nigris desea reconciliarse con su hija mayor y, a través de nuestras cámaras le envía este mensaje. “A Ivanna, de XV años, te lo mando en mensaje, lo que necesites aquí está tu papá para todo, me parecía una pen… de adultos que querían llamar la atención para hacer una fiesta e invitar famosos, ya se habló, yo no voy a caer en manipulaciones de personas externas, lo que quiera mi hija ahí está su papá, lo que necesite”.