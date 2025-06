Venga La Alegría: Poncho de Nigris revela la razón por la que dijo que Pablo Lyle abusó de Sury Sadai

Poncho de Nigris recientemente conversó con los medios de comunicación, entre ellos Venga La Alegría y se pronunció sobre diversos temas, entre ellos de Angélica Vale, de las burlas que ha recibido su hijo en la escuela y sobre Pablo Lyle.

¿Qué dijo Poncho de Nigris? Poncho de Nigris nos explicó el por qué reveló durante un reality show que, quien supuestamente abusó sexualmente de Sury Sadai fue Pablo Lyle.

“Como nos hacen tomas separados, yo pensé que ya lo había dicho ella porque lo estaban comentando en la cena y que si lo iba a decir o no lo iba a decir…, a mí se me salió normal, pero supuestamente sí lo iban a contar”, dijo Poncho de Nigris.

¿No le teme a un problema legal?

“Sí, de repente nos dan línea, todos los secretos y las confesiones son reales”, añadió el controvertido influencer. Al preguntarle si no tiene miedo de que exista una repercusión legal en su contra, esto respondió Poncho de Nigris.

“Si quieren demandarme, que me demanden, igual no procede nada porque es mi punto de vista nada más. O sea, ahora ya quieren demandar por todo, yo ya hubiera demandado a muchos. Nada, no pasa nada y que hagan lo que quieran, si quieren que demanden, como sea no procede; ya tengo como tres demandas y no procede”, recalcó.

