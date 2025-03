Poncho de Nigris revela la razón por la que no quiere hacerle fiesta de XV años a su hija

En los últimos días les contamos que Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris que últimamente ha estado muy activa en redes sociales, confirmó que su hijo y su nieta Ivanna están un tanto distanciados luego del conflicto que tuvieron, mismo que guarda relación con el hecho de que el actor no tiene interés por pagarle una fiesta de XV años a su pequeña hija.

Guajardo mencionó que esta situación le parece un tanto curiosa, esto considerando que, meses atrás, Poncho de Nigris no escatimó en esfuerzos para darle un cumpleaños maravilloso a su esposa Marcela Mistral. Ahora, fue el propio actor e influencer quien dio a conocer las razones principales por las cuales no tiene en mente hacer esta fiesta a Ivanna.

¿Por qué Poncho de Nigris no quiere una fiesta de XV años?

Durante un live realizado junto a Wendy Guevara, Poncho De Nigris reveló más detalles respecto a esta situación. Y es que, de acuerdo con el influencer, si bien su hija quiere una fiesta de XV años, a él le parece una tradición realmente ridícula, por lo que no solo mencionó que no tiene en mente hacer esta celebración para Ivanna, sino tampoco para su otra hija Isabella.

No obstante, y para no dejar pasar este cumpleaños, Poncho de Nigris le habría ofrecido a su hija otros regalos tales como un coche, un viaje o dinero en efectivo, mismos que Ivanna no habría aceptado debido a los consejos, supuestamente, de su madre. Finalmente, señaló que esta polémica le ha generado muchos conflictos con su hija, pues ella realmente piensa que no quiere gastar en su cumpleaños.

¿Es solo la cuestión del dinero?

A la par de lo anterior, Poncho de Nigris también señaló que una de las razones por las cuales no quiere hacerle una fiesta de XV años a su hija es porque no quiere juntar a las dos familias; es decir, su familia y la familia materna de su hija, debido a que no hay una buena relación: “No sé si esté mal. no quiero juntar a la mamá de Ivanna con la familia de más o con la abuela que está en la cárcel, espero que me entiendan”.