Ventaneando cumple 26 años de brindar las mejores exclusivas.

En enero de 2021, conmemoramos nuestro primer cuarto de siglo de permanecer ininterrumpidamente al aire con grandes e inesperados reencuentros.

Fue un día de reconciliación, pero también de renovar votos para seguir en el camino, para honrar el privilegio de ofrecer un oficio que nos apasiona y contar con los medios y el apoyo de TV Azteca para lograrlo.

En este día, celebramos un nuevo aniversario. Como para el resto del mundo ha sido un año de ir contra corriente, de caerse y levantarse, pero también de estar conscientes de que el viaje es único a pesar de las dificultades.

Ventaneando, junto con esta empresa, llegó para romper moldes y siempre ha sido así. Ahora que cumplimos 26 años queremos seguir afianzando esta tradición: dignificar el periodismo de espectáculos, ser los primeros en estar en el lugar de los hechos, ejercer con rigor el oficio, retratar a las figuras artísticas en su justa y verdadera dimensión, entretener, informar, y por supuesto, defender el derecho a la libertad de expresión en nuestra diaria tarea.

Cumplimos 26 años con energía, devoción y ánimos renovados, dispuestos a conservar el mejor y más grande trofeo que hemos ganado: la preferencia del público.

Te puede interesar: ¿Quién fue Willy Gutiérrez, maestro de La Academia?

Ricardo Salinas felicita a Ventaneando por sus 26 años

Ricardo Salinas visitó nuestro foro de Ventaneando para felicitar a todos los conductores por su trabajo a lo largo de 26 años.

Ya son muchos. Nada de esto se logra sin un gran equipo en todas partes

La televisión sigue siendo un factor importantísimo, pero hay otros medios como las redes sociales que son muy importantes. Tenemos que dar batalla en redes sociales

Además, Salinas confesó lo que más admira de Pati Chapoy.

Su capacidad de pararse todos los días para venir a sentarse aquí, está canijo. También la cantidad de gente que conoce… es una institución

Lo más importante es que el público se da cuenta quién es de verdad y aquí todos somos de verdad. Ha habido momentos difíciles, pero siempre hemos salido adelante y así va a ser

También te puede interesar: Los Polinesios cuentan su historia en un documental.

