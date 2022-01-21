¿Quién fue Willy Gutiérrez, maestro de La Academia?

Leobardo Guillermo Gutiérrez, es el nombre del querido maestro Willy, como cariñosamente le decían sus alumnos de La Academia, proyecto que marcó un hito en la televisión mexicana y que no se concibe sin su sello: su extraordinario don para la enseñanza.

Nació el 18 de enero de 1945 en Ciudad Obregón, Sonora, y estaba casado con Elsa Salazar con quien tuvo tres hijas, entre ellas la cantante Lisset.

Fundó el Centro Cultural Willy Gutiérrez, donde formaba a artistas en distintas disciplinas como teatro musical, canto, actuación, entre otras.

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Entre sus alumnos destacan artistas de talla internacional como Thalía, Cristian Castro, Dulce, Margarita, María del Sol, Diego Boneta y varias generaciones de La Academia como Yahir, Carlos Rivera y Yuridia, por mencionar solo algunos.

En 2019, ganó el Premio Nacional de Excelencia Profesional por parte del Salón de la Fama de México y el Gobierno de la Ciudad de México.

El pasado 7 de enero, su hija Lisset utilizó sus redes sociales para solicitar donadores de sangre y plaquetas, ya que su papá se encontraba hospitalizado.

La petición con calidad de urgente describía que era una situación delicada por la que atravesaba el querido maestro, luego se sabría que se trataba de cáncer linfático, el cual terminó por minar su vida.

El querido maestro Willy Gutiérrez murió a los 77 años de edad, tal como lo confirmó su hija.

En cuanto se dio a conocer la noticia, varios de sus alumnos como Diego Boneta y Carlos Rivera expresaron sus condolencias a través de sus redes sociales.

Al maestro Willy Gutiérrez le sobreviven su esposa Elsa, así como sus hijas Elsa, Denysse y Lisset. Hasta siempre a un verdadero maestro.

Hija de Willy Gutiérrez despide a su papá

Denysse, una de las hijas de Willy Gutiérrez, despidió a su padre con un emotivo mensaje al salir del funeral.

Estamos muy agradecidos por todo el respeto que han mostrado por mi papá y con la familia. Mi papá se fue luchando, pero se fue muy tranquilo. Lisset está muy dolida y triste, él era nuestra adoración

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