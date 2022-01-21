Los Polinesios cuentan su historia en un documental.

El 28 de noviembre de 2010 se unió el canal Plática Polinesia que llevó a los hermanos Rafa, Karen y Leslie Velásquez a conseguir más de 9 millones de suscriptores y casi de 280 millones de vistas en el contenido que generan en este canal.

Lo que comenzó como bromas entre los hermanos, hoy es una marca que le ha dado a Los Polinesios fama internacional, al grado de sentarse a dialogar hasta con el Papa Francisco y ser parte de la Fundación de Malala, de viajar por el mundo con su show y hoy presentar un documental sobre su trayectoria en una plataforma de streaming.

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Realmente para nosotros fue importante poderlo manejar, fue de: '¿Esto es abrumador?, sí, pero hay que saberlo manejar’. Sobre todo, cuando ya no tienes claridad de las cosas que quieres, es muy difícil, es muy fácil que te tambalees

Los Polinesios revelan quién fue la persona que los enseñó a hacer todo el contenido que ellos crean.

Nadie, nosotros tenemos que ir buscándole. Justo en Polinesios Revolution se ven mucho los proyectos que hemos hecho, pero se ve el detrás, hay muchísimas cosas que nosotros no les contamos en los videos, porque las personas creen que nuestros videos son como toda nuestra vida y así sucede, pero en realidad cuando apagamos la cámara, hay un detrás

El gran cambio para Los Polinesios con el caso de YosStop

Luego de que la youtuber YosStop fuera acusada y encarcelada por el delito de pornografía infantil, por describir abiertamente en su canal un presunto abuso sexual en contra de la entonces menor Ainara Suárez, hoy Los Polinesios reconocen que tienen más cuidado a la hora de publicar su contenido en internet.

Nosotros siempre hemos tenido mucho cuidado con lo que publicamos, porque sabemos que hay muchas personas que lo están viendo. No sabemos quién está detrás de la pantalla, si puede ser una persona que sea sensible a algún tema o simplemente sea una persona pequeña

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