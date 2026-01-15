9 diseños de uñas en azul marino que te encantarán: puedes usarlas en cuadradas o almendradas

Uno de los colores más populares en el "nail art" es el azul marino, pues se trata de un tono que por sí mismo demuestra sofisticación y delicadeza. Y para las tendencias en diseños de uñas que arrasarán en 2026 , lo estaremos viendo en todas partes; desde siluetas cuadradas, hasta en las almendradas que han ganado tanta popularidad en los últimos meses.

Así que si estás buscando inspiraciones, te dejamos 9 ideas preciosas, versátiles y fáciles de recrear. Lo mejor es que puedes combinarlas para tus looks de trabajo o para días casuales, además de que por su intensidad favorece a cualquier tono de piel y no tendrás que preocuparte por nada más que por lucir manos radiantes.

Uno por uno, los modelos de uñas azul marino cuadradas y almendradas que están de moda

Manicure francés en azul marino y punta cuadrada.

Gel azul marino intenso sobre uñas cortas y cuadradas.

Diseños de uñas aleatorios con azul marino y blanco.

Los diseños de uñas en azul marino se ven bien en uñas cuadradas y almendradas|Pinterest

Tipo "aura nails" con azul marino y glitter.

Punta almendrada con diseños "coquette" en azul .

Diseños de uñas "cat eye" y forma de almendra.

Uñas largas con base azul y efectos en blanco.

Manicure minimalista azul marino brillante.

Diseños de uñas azul marino con metalizado y aplicaciones de argollas.

¿Cuadradas o almendradas? Cómo saber qué tipo de uñas me quedan mejor

Una duda muy frecuente es respecto a cuál es la silueta de uñas que mejor nos queda, dependiendo del tipo de mano y los diseños que se quieran usar. La respuesta es bastante simple y solo hay que verificar 1 aspecto que resulta esencial: la forma de la uña natural.

De acuerdo con información de L'Oreal Paris, cuando las manos y uñas son muy pequeñas, lo mejor es apostar por formas cuadradas, ya que se ajustará fácil con las extensiones. Mientras que para las que tienen manos y uñas un poco más largas, entonces las almendradas son la opción perfecta y esto permitirá jugar con cualquier idea que se tenga en mente, ya sea con diseños en acrílico, gel o rubber, que son las técnicas del momento .