9 diseños de uñas en azul marino que te encantarán: puedes usarlas en cuadradas o almendradas
Si buscas un estilo que combine con todo y se vea elegante, entonces estos diseños de uñas se volverán tus nuevos favoritos y puedes usarlos como más te gusten.
Uno de los colores más populares en el "nail art" es el azul marino, pues se trata de un tono que por sí mismo demuestra sofisticación y delicadeza. Y para las tendencias en diseños de uñas que arrasarán en 2026 , lo estaremos viendo en todas partes; desde siluetas cuadradas, hasta en las almendradas que han ganado tanta popularidad en los últimos meses.
Así que si estás buscando inspiraciones, te dejamos 9 ideas preciosas, versátiles y fáciles de recrear. Lo mejor es que puedes combinarlas para tus looks de trabajo o para días casuales, además de que por su intensidad favorece a cualquier tono de piel y no tendrás que preocuparte por nada más que por lucir manos radiantes.
Uno por uno, los modelos de uñas azul marino cuadradas y almendradas que están de moda
- Manicure francés en azul marino y punta cuadrada.
- Gel azul marino intenso sobre uñas cortas y cuadradas.
- Diseños de uñas aleatorios con azul marino y blanco.
- Tipo "aura nails" con azul marino y glitter.
- Punta almendrada con diseños "coquette" en azul .
- Diseños de uñas "cat eye" y forma de almendra.
- Uñas largas con base azul y efectos en blanco.
- Manicure minimalista azul marino brillante.
- Diseños de uñas azul marino con metalizado y aplicaciones de argollas.
¿Cuadradas o almendradas? Cómo saber qué tipo de uñas me quedan mejor
Una duda muy frecuente es respecto a cuál es la silueta de uñas que mejor nos queda, dependiendo del tipo de mano y los diseños que se quieran usar. La respuesta es bastante simple y solo hay que verificar 1 aspecto que resulta esencial: la forma de la uña natural.
De acuerdo con información de L'Oreal Paris, cuando las manos y uñas son muy pequeñas, lo mejor es apostar por formas cuadradas, ya que se ajustará fácil con las extensiones. Mientras que para las que tienen manos y uñas un poco más largas, entonces las almendradas son la opción perfecta y esto permitirá jugar con cualquier idea que se tenga en mente, ya sea con diseños en acrílico, gel o rubber, que son las técnicas del momento .