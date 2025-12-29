inklusion logo Sitio accesible
Adal Ramones recuerda un momento insólito que vivió durante su secuestro, en 1998

Adal Ramones dice que sus secuestradores se pusieron a ver “Otro rollo” mientras lo tenían encerrado, hace cerca de 30 años.

En 1998, cuando llegaba a uno de los puntos más altos de su carrera, Adal Ramones vivió un terrible secuestro que duró una semana. En exclusiva con Ventaneando, el conductor de La Granja VIP platicó uno de los momentos más “surrealistas” de esa experiencia. A casi 30 años, su hija se graduará como cineasta con un cortometraje sobre el suceso.

