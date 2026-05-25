Uno a Uno: Javier, el primer eliminado de MasterChef 24/7, habla sin filtros de los participantes, revela a quién hubiera sacado y da sus predicciones para finalistas

¿Realmente Javier pudo sacar lo mejor de él? ¿Por qué no logró cautivar a la chef Zahie? Jimena Pérez, Ricardo Manjarrez y Pedro Sola recibieron al primer eliminado en la historia de MasterChef 24/7, Javier Lara, también conocido como ‘La Chuleta Metalera’ en Uno a Uno. ¿Será que el formato 24/7 perjudica a los participantes que tienen menos seguidores? ¡Ojo a lo que soltó de Lancer y la convivencia dentro del Mundo MasterChef 24/7!