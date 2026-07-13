En Exclusiva: Padre de la hija de Marianne Gonzaga asegura que lleva más de 260 días sin verla

El caso de Marianne Gonzaga volvió a generar controversia luego de que José Zaid, padre de su hija Emma, asegurara que han transcurrido más de 260 días sin poder convivir con la menor, pese a que un juez le otorgó la guardia y custodia. Durante una audiencia, el joven afirmó que la influencer intentó llegar a un acuerdo, pero únicamente fuera de los juzgados, condición que rechazó.