Alejandro Sanz reveló a Pati Chapoy que estuvo a punto de pausar su carrera por depresión.

La periodista de espectáculos y titular de Ventaneando, Pati Chapoy, platicó en exclusiva con Alejandro Sanz, quién le contó que acudió a terapia cuando perdió la ilusión por su carrera musical. El cantante fue diagnosticado con depresión y estuvo a punto de pausar su carrera; comenzó a tener ataques de ansiedad por lo que compartió su experiencia en redes sociales. Asegura que se toma un tiempo a solas en su camerino para lidiar con sus emociones tras un concierto.

“Soy una persona muy optimista, me levanto de muy buen humor, me río muchísimo, me encanta la vida, el hecho de estar vivo me parece un milagro y lo celebro cada día, pero empecé a sentir como que no tenía la misma ilusión por las cosas... hasta que un día no supe ponerle nombre a lo que sentía, entonces ahí me di cuenta que me estaba pasando algo distinto y busqué ayuda”, aseguró Sanz durante la entrevista.

“Me diagnosticaron un principio de depresión y empezaron con tratamientos. La verdad es que he tenido una muy buena terapeuta y he trabajado muy duro en ello y a través de mi trabajo, porque estuve a punto de suspender la gira y luego me di cuenta que donde más a gusto me sentía era en el escenario”, agregó.

Además, el intérprete español platicó de su nueva canción, “Palmeras en el Jardín”, la cual ha sido una especie de catarsis: “busqué para ese trabajo a un compañero que es artista, que es Residente y la verdad es que quería que la poseía tuviera esa fuerza. Si ves el video no es un video que te pase por un lado, que te atropella, que tiene la misma fuerza que tiene la canción”, explicó.

Cabe mencionar que la señora Chapoy compartió una fotografía en la que aparece con Alejando Sanz, misma que ha generado muchos comentarios positivos, ya que los usuarios de Instagram aseguran que el cantante se ve muy distinto, más delgado y en mejor forma. Durante el programa, la conductora comentó que Sanz le explicó que buscó ayuda profesional para bajar de peso y no tener el famoso rebote.