VIDEO | Así fue el primer programa de Ventaneando, que se transmitió hace 30 años

El 22 de enero de 1996, se gestó la semilla de lo que se convertiría en el programa de espectáculos más importante en México, que ha hecho historia en la televisión y marcó la pauta para todas las producciones de su tipo. A 30 años de ese día, te compartimos en video el programa piloto de Ventaneando , en su primera emisión.

El programa piloto de Ventaneando, cuando estrenó hace 30 años

El programa piloto se compartió a través del canal oficial de YouTube de Pati Chapoy, periodista que ha estado al frente de Ventaneando desde el día uno; el video puedes verlo AQUÍ . En aquella primera emisión el programa se llamaba "Qué Te Cuento".

Desde el primer programa de Ventaneando también estaba presente Pedro Sola, a quien en aquel piloto se le presentó con su profesión de economista. A Pati y Pedro, quienes se conocieron en ese foro, los acompañaban Juan José Origel, Martha Figueroa y el periodista Daniel García.

En un inicio se planeó que Ventaneando estuviera principalmente enfocado en crítica de producciones televisivas como telenovelas. Lo especial era que, como anticipó aquel día Pati Chapoy, aquí se dirían "cosas que generalmente comentamos en la intimidad de una conversación, en nuestra casa".

Durante el piloto se comentaron diversos temas como un programa que recién estrenaba Daniela Romo y fotografías exclusivas de la realeza en Mónaco. Pero el momento cumbre de aquella emisión se dio cuando los conductores comentaron la primera gran exclusiva de Ventaneando: por casualidad Martha se encontró en un hotel con una de las parejas más rumoradas de la época, Luis Miguel y Daisy Fuentes.

En ese programa piloto aún no había un fondo cálido que remitiera inmediatamente a la sala de un hogar, nos faltaba una canción icónica y todavía no llegaban figuras como Daniel Bisogno o Jimena Pérez "Choco". Sin embargo, desde el minuto uno estuvo el sello que ha marcado a Ventaneando por 30 años: honestidad, críticas sin filtro, la sensación de estar en una plática con amigos y muchísimas risas.