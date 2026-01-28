Antes y después de Pedro Sola: el conductor de Ventaneando celebra hoy su cumpleaños y así ha cambiado con el tiempo

Hoy, 28 de enero Pedro José Sola Murillo, mejor conocido como Pedrito Sola, celebra un año más de vida. El carismático presentador nació un día como hoy pero de 1947 en Veracruz, México, y a lo largo de décadas se ha consolidado como una figura entrañable y pilar del reconocido programa de espectáculos Ventaneando.

Recientemente el programa cumplió 30 años y durante este tiempo, Sola ha acompañado a generaciones de televidentes con su estilo único, su humor espontáneo y su particular forma de comentar las noticias del medio artístico. A lo largo de su carrera, se ha ganado el cariño del público, artistas y de sus compañeros, quienes no dudaron en felicitarlo.

Un cambio físico visible: el antes y después de Pedro Sola

Durante este tiempo el carismático conductor ha destacado por sus importantes cambios físicos que han sido evidente para la audiencia de Ventaneando. En sus primeras apariciones en televisión, el conductor lucía una imagen más sobria y clásica, acorde a la época y a su formación profesional fuera del medio artístico.

Con el paso del tiempo, su estilo evolucionó hacia una imagen más relajada y moderna, reflejando no solo cambios físicos naturales, sino también una mayor comodidad frente a las cámaras. Este “antes y después” ha sido comentado con respeto y cariño por el público, que reconoce en Sola a una figura auténtica, coherente con su personalidad y con la etapa de vida que atraviesa.

Sin embargo, pese a los cambios notorios hay una cosa que no ha cambiado que es el uso de chalecos y suéteres que han sido su sello personal.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Pedrito Sola?

Este día recordamos su larga trayectoria dentro y fuera de las cámaras ya que él ha expresado que es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y trabajó varios años como economista y funcionario en dependencias como la Secretaría de Hacienda y Comercio antes de incursionar en la televisión.

Tras su pasó con los números recibió la invitación de hacer el piloto de Ventaneando junto a Paty Chapoy, Juan José Origel y Martha Figueroa, un 22 de enero de 1996 y desde la fecha hasta hoy ha sido uno de los conductores que han sido parte de la historia del programa.

Además de su labor como presentador, Pedro Sola ha explorado otras facetas profesionales y creativas como Locutor y DJ durante su incursión en la música electrónica se presentó con el pseudónimo D JSola El Rey De La Consola y debutó en un evento en la Ciudad de México donde mezcló temas exitosos.

Pedrito Sola también ha sido empresario y personalidad pública donde ha gestionado su marca personal a través de presentaciones, apariciones en eventos y su constante presencia en redes sociales, lo que ha fortalecido su imagen ya que se adapta a las nuevas generaciones.

Sin duda alguna, este cumpleaños número 79 se vive entre sonrisas, anécdotas y reconocimiento a una carrera marcada por el profesionalismo y la simpatía que lo caracterizan.