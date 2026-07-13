Arturo Carmona revela el “regalito” que se hizo al cumplir 50 años y habla de su soltería

Arturo Carmona celebró su cumpleaños número 50 rodeado del elenco de Perfume de Gardenia, donde aseguró que atraviesa una de las mejores etapas de su vida. El actor reveló que como regalo decidió someterse a un procedimiento estético para retirar las bolsas debajo de los ojos, ya que sentía que lucía cansado durante las grabaciones. Además, confirmó que continúa soltero, aclaró con humor que la mujer con la que fue visto en un aeropuerto es únicamente una vecina.