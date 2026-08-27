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Así se vivió la segunda entrega de los Premios BYMA

Las cámaras de Ventaneando acudieron a la segunda entrega de los Premios BYMA, donde platicamos con múltiples personalidades. Aquí los detalles.

Este 26 de agosto, se llevó a cabo la segunda edición de los Premios BYMA, gala que reconoce a lo mejor de la industria musical en español, y las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes. Durante la alfombra roja, hablamos con diversas celebridades, incluidas Mariana Seoane, Chaco Gaytán, Benny Ibarra y Motel. ¡Aquí las entrevistas!

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