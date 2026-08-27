Tras el éxito de la serie “Chespirito”, alistan nuevo proyecto biográfico de otro famoso personaje
Roberto Gómez Fernández confirma que trabaja en una nueva serie tras el éxito de “Chespirito: Sin Querer Queriendo” y revela si habrá una segunda temporada.
Tras el innegable éxito de la serie “Chespirito: Sin Querer Queriendo”, Roberto Gómez Fernández confirma que trabaja en un nuevo proyecto biográfico de otro famoso personaje: Ramón Valdés. El productor también reveló si ha hablado con Florida Meza tras la primera temporada de “Chespirito” y responde si habrá una segunda entrega.