Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo ventaneandoprueba
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Tras el éxito de la serie “Chespirito”, alistan nuevo proyecto biográfico de otro famoso personaje

Roberto Gómez Fernández confirma que trabaja en una nueva serie tras el éxito de “Chespirito: Sin Querer Queriendo” y revela si habrá una segunda temporada.

Tras el innegable éxito de la serie “Chespirito: Sin Querer Queriendo”, Roberto Gómez Fernández confirma que trabaja en un nuevo proyecto biográfico de otro famoso personaje: Ramón Valdés. El productor también reveló si ha hablado con Florida Meza tras la primera temporada de “Chespirito” y responde si habrá una segunda entrega.

Tags relacionados
Espectáculos

Videos