La Pura Sabrosura prueba la Guachilomortadela

La Pura Sabrosura llegó a probar los Guajolotongos, cuya especialidad son las llamadas guajoleas. Entre las opciones está la Guachilomortadela, una torta de chilaquiles preparada con mortadela y pollo. De acuerdo con lo presentado en el programa, este peculiar antojo tiene un precio de 75 pesos, combinando ingredientes tradicionales y una propuesta poco convencional para disfrutar de los chilaquiles.