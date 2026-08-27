Erik Rubín asegura no conocer nada sobre la próxima serie de Timbiriche: “No supimos nada”

Erik Rubín, al igual que el resto de sus ex-compañeros de Timbiriche, asegura que ningún integrante de la agrupación fue consultado para la próxima serie biográfica de la banda, misma que tendrá su estreno en streaming. Por su lado, Mia Rubín compartió que intentó ser telonera de Rosalía, pero no lo logró. Sin embargo, asegura que no se detendrá hasta lograrlo.