Dalilah Polanco sale en defensa de Aitana Derbez tras críticas a su físico: “Es lamentable que la gente vomite sus frustraciones”

Tras su debut en el Auditorio Nacional junto a Sentidos Opuestos, la pequeña Aitana Derbez fue blanco de críticas. Ante ello, la expareja de su padre, Dalilah Polanco, sale en su defensa: “Es lamentable que la gente vomite sus frustraciones”. Si bien la actriz se pronunció en contra de los comentarios desatinados, también aprovechó nuestro lente para enviar un consejo a la familia: “Hay que comenzarlo a ver como factura (...) Conviértanlo en signo de pesos”.