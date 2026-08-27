Dalilah Polanco sale en defensa de Aitana Derbez tras críticas a su físico: “Es lamentable que la gente vomite sus frustraciones”
Luego de que la pequeña Aitana Derbez fuera víctima de críticas tras aparecer en el show de Sentidos Opuestos, Dalilah Polanco sale en su defensa.
Tras su debut en el Auditorio Nacional junto a Sentidos Opuestos, la pequeña Aitana Derbez fue blanco de críticas. Ante ello, la expareja de su padre, Dalilah Polanco, sale en su defensa: “Es lamentable que la gente vomite sus frustraciones”. Si bien la actriz se pronunció en contra de los comentarios desatinados, también aprovechó nuestro lente para enviar un consejo a la familia: “Hay que comenzarlo a ver como factura (...) Conviértanlo en signo de pesos”.