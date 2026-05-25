Conductores de Ventaneando responden a la presidenta de México: Reafirmamos la libertad y la verdad

Tras las declaraciones de la presidenta de México durante la mañanera de este lunes 25 de mayo 2026 donde “invitaba” a los mexicanos a no ver Tv Azteca, el elenco de Ventaneando alzó la voz y pidió que se debe de ejercer la libertad y no censurar al público, además, indicaron que el Gobierno debería enfocarse en atender las problematicas que atraviesa el país.