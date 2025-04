Casa de Silvia Pinal en riesgo de ser embargada por deuda de Luis Enrique Guzmán

“Aquí no pueden hacer ningún embargo porque esto no es de él, ni la otra casa tampoco está a su nombre. Que se vayan dando cuenta estos señores que no pueden hacer el embargo”, comentó Efigenia Ramos a las afueras de la propiedad luego de darse a conocer que vencía el plazo.

Un exempleado de Luis Enrique Guzmán le exige el pago de indemnización constitucional que asciende a 407 mil pesos por haber trabajado como chef en su pizzería.