Christian de la Fuente encara al presunto ladrón de su motocicleta y lanza contundente advertencia
El actor reveló que ya estuvo frente al hombre señalado por el robo y también habló de su proceso de divorcio.
Christian de la Fuente sorprendió al revelar que ya se encontró cara a cara con el presunto responsable del robo de su motocicleta, ocurrido hace unas semanas afuera del Teatro San Rafael. El actor explicó que el señalado acudió a declarar en calidad de imputado, pero permanece en libertad debido a que este tipo de delitos no ameritan prisión preventiva.