Christian Nodal suma un éxito más a su carrera al abarrotar La Monumental Plaza de Toros La México

Christian Nodal volvió a demostrar su poder arriba de los escenarios al abarrotar la Plaza de Toros México con un espectáculo lleno de sorpresas. Durante su show Ángela Aguilar lo acompañó desde la primera fila y en el tema “Dime cómo quieras”. Tras casi tres horas de concierto, Nodal se mostró visiblemente conmovido por la ovación de miles de fanáticos.