Kenia Os ROMPE el silencio sobre rumores de hospitalización y supuesta ruptura con Peso Pluma
La cantante aclaró las especulaciones tras su emotivo concierto en Monterrey y aseguró que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.
Tras los rumores que surgieron en redes sociales sobre una supuesta hospitalización y una posible ruptura amorosa con Peso Pluma, Kenia Os decidió responder explicando que las lágrimas que derramó en su concierto fueron por emoción, además, descartó las versiones sobre su estado de salud.