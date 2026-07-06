En Exclusiva: Luis Ernesto Franco abre su corazón y revela la dura infancia que marcó su vida

En una emotiva entrevista con Pati Chapoy, Luis Ernesto Franco compartió los episodios más difíciles de su infancia. El actor reveló que, tras la separación de sus padres, pasó por distintos hogares y enfrentó un profundo sentimiento de abandono que marcó su adolescencia. Asimismo, confesó que durante años buscó el éxito en la actuación como una forma de sentirse amado y reconocido, hasta que logró hacer las paces con sus padres antes de su fallecimiento.