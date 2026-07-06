En Exclusiva: Gabriel Soto y su pareja preparan demandas contra Ana Clara Sinclair por polémica de fotografías

La controversia entre Gabriel Soto y Ana Clara Sinclair continúa escalando. El abogado del actor, Gustavo Herrera, confirmó que prepara una demanda por presunto uso indebido de imagen y daño moral, luego de que Sinclair difundiera fotografías de su relación. Además, la actual pareja del actor, Colibrí Jiménez, también iniciará acciones legales tras ser señalada por presuntas actividades ilícitas. Por su parte, la defensa de Sinclair emitió un comunicado en el que pidió que el caso se atienda con perspectiva de género.