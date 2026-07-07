"¡Si no quieren aprender a mi me da igual!”, El chef Édgar Núñez, maestro en MasterChef 24/7, habló sin filtros de los participantes del reality

El reconocido chef Edgar Núñez, quien comparte sus conocimientos en el Mundo MasterChef 24/7, habló sin filtros sobre la actitud de los participantes del reality. Además de contar su experiencia profesional en la gastronomía, dejó clara su postura sobre la exigencia que requiere sobresalir en la cocina y la importancia de ‘ponerlos en cintura’. ¡Ojo a lo que reveló sobre los participantes más polémicos de la cocina más famosa de México!