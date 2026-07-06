Uno a Uno: Diego de León revela qué lo llevó de la música a MasterChef 24/7

¡Se perfilaba como uno de los favoritos, pero las espinas de un pescado lo echaron de la cocina más famosa de méxico! Platicamos Uno a Uno con Diego de León, quien quedó eliminado de MasterChef 24/7 tras siete semanas de intensa competencia. Si Diego hace música, ¿qué lo llevó a incursionar en la cocina? ¿Qué pasó en aquella videollamada con su familia? ¡No pierdas detalle!