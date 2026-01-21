Ventaneando 30 años: ¿Cuándo y dónde ver el programa especial por su aniversario?

Ventaneando entró al aire un 22 de enero de 1996 por la señal de Azteca UNO y al instante cautivó a todas las generaciones gracias a la calidez de los conductores, las noticias al momento y las exclusivas más interesantes del mundo de las celebridades. En este 30 aniversario de Ventaneando festejaremos a lo grande y tu eres parte fundamental de la celebración, así que te contamos todo sobre nuestra transmisión especial.

Programa especial por el 30 aniversario de Ventaneando

Este jueves es sumamente especial para todo el equipo de Ventaneando, desde los conductores, hasta el equipo que hace magia para que todo salga impecable al aire, por ello, no debes perderte de la programación especial que tenemos preparada para todos los seguidores del programa. En punto de las 12:00 p.m. te esperamos en nuestro canal de YouTube "Ventaneando" y también por el de nuestra titular "Pati Chapoy".

Posteriormente, no debes perderte ni un detalle del programa al aire en punto de la 1:00 p.m. por la señal de Azteca UNO, donde podrás disfrutar de contenido totalmente exclusivo y no solo eso, sino que tendremos la visita de grandes personalidades que se unen a nuestra celebración.

¡No importa donde estés! Puedes unirte a la transmisión en vivo desde tu celular, computadora o tablet por medio de nuestro Sitio Oficial de Ventaneando , donde también puedes encontrar las mejores exclusivas, noticias al momento y revivir los programas completos.