“La Chicuela” nos platica sobre Fidel Rueda, quien celebra 20 años de carrera con nuevo disco

La Chicuela platicó con Fidel Rueda, quien celebra 20 años de carrera y prepara una celebración especial para conmemorar su trayectoria. Como parte de esta etapa, el cantante anunció el lanzamiento de un disco de duetos, además de nuevas presentaciones. El proyecto representa una nueva oportunidad para reunir distintas voces alrededor de su música y celebrar dos décadas de trayectoria.