¿Alex y Camila Fernández serán parte del Tributo al Rey Con Banda (Vol. 2)? Vicente Fernández Jr. responde

Vicente Fernández Jr. confirma que ni sus sobrinos, Alex y Camila, ni su hijo Ramón aparecerán en el disco homenaje, Tributo al Rey Con Banda (Vol. 2). El artista aprovechó nuestro lente para desmentir cualquier malentendido con Ramón y asegura que su relación con él está bien, pese a los rumores que circulan en redes. También comparte que Alejandro Fernández no tiene pensado tomarse ninguna pausa tras revelar que enfrenta depresión. Por su lado, Ramón nos cuenta que aún guarda la grabación del tema “A mi manera” que le produjo su abuelo y espera que pueda salir a la luz.