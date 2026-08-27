José Emilio Fernández Levy renuncia a su apellido: “Yo me identifico como Emilio Levy”

José Emilio Fernández Levy renuncia a su primer apellido para deslindarse de su figura paterna, El Pirru. El joven también confirma distanciamiento con Ana Bárbara y revela no estar al tanto de los supuestos trances de salud de su tío, Coco Levy, luego de que Ariel López Padilla difundiera un audio en el que afirmaba que estaba “muy grave”.