Daniel Bisogno: la evolución de su trasplante de hígado... ¿Cuándo regresa a Ventaneando?

La buenas noticias continúan para Daniel Bisogno, ya que tras el exitoso trasplante de hígado, al que se sometió el pasado 4 de septiembre, se encuentra recuperándose de manera satisfactoria. Recordemos que a los pocos días de la cirugía regresó a casa, pero tuvo que volver al hospital por unos malestares que afortunadamente no eran de gravedad. Sus compañeros en el foro comentaron que estuvo acompañado de su hija Michaela todo ese tiempo, algo que lo llenó de energía y le hizo menos pesada su estancia en el hospital. Te presentamos un recuento de lo que ha pasado con el querido presentador en este 2024:

Daniel Bisogno entra a terapia intensiva



En octubre de 2023, Daniel tuvo que ser internado de emergencia debido a que se le reventaron unas várices esofágicas que venía padeciendo desde hace un tiempo. El conductor debía de estar en revisiones frecuentemente, por lo que el 8 de febrero de este año ingresó al hospital por molestias, y el 13 de febrero, durante el programa Ventaneando, se mencionó que estaba siendo atendido por una infección en los pulmones.

El 20 de febrero recibimos la noticia de que “El Muñeco” había estado por 5 días en terapia intensiva e intubado, pero afortunadamente respondió favorablemente a los tratamientos. Además de estás complicaciones, se dio a conocer que necesitaba un trasplante de hígado.





“Mi último ingreso al hospital fue cuando lo de la vesícula. De la vesícula yo empecé a sentir dolor, pero me decían que era la raíz nerviosa de lo que me habían quitado, o sea, la vesícula. Pero resultó que lo que tenía era una infección que comenzaba en el estómago y que se extendió hasta los pulmones”, explicó Bisogno el 23 de abril.

“Porque llegó al pulmón. Imagínate que te lo sacan con una jeringa desde afuera, o sea, desde afuera te sacan la pus. Ya que limpiaron todo, resulta que en uno de los pulmones estaba muy adherida parte de la infección. No sé cómo explicarlo médicamente. Tuvieron que entrar y lavar el pulmón. Abrieron con una laparoscopia, enjuagaron el pulmón, y todo esto que he vivido de esos meses, en el hospital, ha sido por culpa del hígado”, agregó.

Afortunadamente, el conductor recibió la feliz noticia de que se le realizaría el trasplante de hígado, lo que fue un respiro para él y todos sus seres queridos. Este procedimiento se llevó a cabo el 4 de septiembre de manera exitosa.

¿Por qué Daniel Bisogno tuvo que ser hospitalizado otra vez?

Alex Bisogno dio las razones por las que su hermano tuvo que regresar al hospital el pasado 12 de septiembre: “Efectivamente la semana pasada fue, si no me equivoco fue el jueves, estuvimos en casa de Daniel, Daniel mejorando como siempre afortunadamente. Pero en la noche empezó con un problema de fiebre, empezó a tener escalofríos, empezó a titiritar, entonces, bueno, ya saben que lo tenemos ahorita con lupa, lo tenemos súper vigilado y ante la mínima duda, nosotros tenemos que accionar inmediatamente. Le mandamos la información a la doctora y dijo mañana vénganse al hospital, no era de urgencia, no entramos por urgencias”.

Alex explicó que Daniel fue al médico y se descubrió que tenía una infección causada por una bacteria común en el estómago, la cual creció debido a que está tomando inmunosupresores. Esta bacteria no provino de un hospital, sino que es normal en el cuerpo. Aunque está en el hospital y le están dando antibióticos, su condición no es grave, y aclaró que a veces las noticias exageran la situación.

Daniel Bisgno salió del hospital

Después de varios días llenos de preocupación y especulaciones, Daniel Bisogno , finalmente regresó a casa el 29 de septiembre, y compartió cómo fue su salida del hospital, dejando ver que a pesar de la larga estancia, mantiene su buen humor y agradecimiento: “Después de... pues ya casi soy socio de este lugar”.

Daniel Bisgno envió un mensaje a su familia y amigos

Antes de partir, Daniel Bisogno aprovechó para agradecer a todos los que han estado al pendiente de su salud, enviando un cálido saludo a para Ventaneando: “Saludos a todos, el público, a mi familia, Ventaneando, Pati, Yarita, Rosarito, mi Pedrito de mi corazón, Lineta, Castañeda, Enrique, bueno, a todos y cada uno, aquí andamos”.

Además, Daniel compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece con su hermano y unos cuantos amigos y la acompañó con el mensaje: “5 segundos sin cubrebocas para esta foto celebrando con la gente que me ama y amo! Ya en casa! Gracias vida!”

Daniel Bisogno regresa a Ventaneando

En los recientes días, Linet Puente, amiga y compañera de Bisogno en Ventaneando, dio detalles a un medio de comunicación sobre su estado de salud: “Hablamos diario con él, ya opinando de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, ya se quiere meter por la tele, está feliz, ya está listo para regresar, pero obviamente hay que tener cuidados todavía”.

“No pelamos lo que dicen los demás medios, porque los que sabemos la verdad somos nosotros, porque tenemos la fuente que es Daniel Bisogno, o los doctores, o su hermano, o su hermana, entonces, realmente no ponemos atención a lo que dicen los demás, simplemente sabemos en dónde estamos parados y sabemos lo que pasa con Daniel”, agregó la periodista de espectáculos.