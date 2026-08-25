Danna sobre su reciente colaboración con Belinda: “Fue increíble”
A través de una reciente conferencia de prensa, Danna presentó su nuevo proyecto discográfico “Wet Dreams”, mismo que contará con una colaboración con Belinda.
Danna ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre su próximo lanzamiento discográfico: Wet Dreams, mismo que contará con una colaboración con Belinda. A lo largo de la conversación, la cantante se sinceró sobre cómo fue trabajar juntas. La artista también nos compartió algunos detalles sobre su actual relación con Alex Hoyer y cómo ha cambiado su perspectiva del amor en los últimos años.