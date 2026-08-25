Danna sobre su reciente colaboración con Belinda: “Fue increíble”

Danna ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre su próximo lanzamiento discográfico: Wet Dreams, mismo que contará con una colaboración con Belinda. A lo largo de la conversación, la cantante se sinceró sobre cómo fue trabajar juntas. La artista también nos compartió algunos detalles sobre su actual relación con Alex Hoyer y cómo ha cambiado su perspectiva del amor en los últimos años.