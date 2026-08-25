¿A nada de ganar MasterChef 24/7? ¡Así lo decretó Claudia tras ganar el Pin del Chef!

Tras cumplir el reto, Claudia se quedó con el último Pin del Chef y no dudó en expresar su satisfacción y decretar que será la ganadora de MasterChef 24/7. Por su parte, Ixdit, Flor y Lancer, desataron la crítica de los chefs con la entrega del Delantal Negro. ¿Se acabó el amor entre Lancer y Michelle? ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 24 de agosto 2026!