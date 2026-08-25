¡El tema de Ana Bárbara me vale mad*!, José Emilio Fernández busca alejarse de la controversias y habla de su sobrino

Tanto han golpeado a su familia que José Emilio Fernández ya no quiere saber más de las polémicas que rodean a Ana Bárbara y hace una contundente petición. Eso sí, ni el distanciamiento ni las controversias han cambiado lo que Ana Bárbara representa en la historia de José Emilio. Ahora, lejos de los escándalos y enfocado en su carrera como actor, José Emilio tiene una razón muy especial para celebrar: la llegada del primer hijo de su hermana María Levy. ¡Hasta reveló el nombre del nuevo integrante de la familia!