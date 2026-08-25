¡Consiente a los hombres del hogar con este servicio VIP en el Día Internacional del Peluquero y Barbero!
¡Los caballeros también se consienten! En el marco del Día Internacional del Peluquero y Barbero, Jorge Mendoza presentó el servicio VIP para caballeros.
¡Los hombres también merecen consentirse! Celebramos el Día Internacional del Peluquero y Barbero con Jorge Mendoza, quien presentó lo último en tendencias para los hombres. Checa el ‘servicio VIP’ que mostró en Ponte Bonita con Kristal Silva.