¡Ricardo Casares entrevistó en exclusiva a Kathryn Hahn y Ke Huy Quan en la D23 de Disney!

Ricardo Casares platicó en exclusiva con grandes personalidades del cine en la D23 de Disney. Po un lado, entrevistó a Kathryn Hahn, quien interpreta a ‘La madre Gothel’ en Enredados Live Action; y, por si fuera poco, platicó con Ke Huy Quan, ganador de la Academia y quien presta su voz a Gary De’Snake en la secuela de Zootopia. ¡Ojo a las emotivas palabras que le dijo Ricardo Casares al actor vietnamita y estadounidense!