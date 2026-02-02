David Torres habla sobre el fallecimiento del productor Pedro Torres y la lucha que enfrentó contra la ELA

David Torres, hermano de Pedro Torres, habló sobre el deceso del productor y explicó que la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) provocó que con el tiempo ya no pudiera hablar ni escribir. Señaló que el propio Pedro Torres preparó a su familia para este momento y detalló que las cenizas del productor serán trasladadas a Saltillo, Coahuila. Asimismo, los hijos del productor indicaron que su padre tuvo una despedida “mágica”.