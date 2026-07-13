Emiliano Aguilar protagoniza pelea a golpes durante el Bélico Fest en Los Ángeles

Emiliano Aguilar volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de protagonizar una pelea durante el Bélico Fest, realizado en Los Ángeles, en redes sociales comenzaron a circular videos donde se ve al cantante enfrentándose a golpes con otro hombre. Más tarde, el hijo de Pepe Aguilar compartió un mensaje en el que aseguró que el conflicto llevaba más de un año, pues, según su versión, el sujeto lo había estado provocando en varias ocasiones.

