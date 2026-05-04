En Exclusiva: Laura Pausini triunfa en la Arena Ciudad de México con su gira mundial “Yo canto World Tour”
La cantante expresó ante las cámaras que se considera la “italiana más mexicanas” y se dijo estar feliz de estar en México.
Durante este fin de semana la cantante italiana Laura Pausini se presentó en la Arena Ciudad de México donde presentó varios de sus éxitos, además, tuvo como invitada a Ana Torroja con quien enterpretó “hijo de la luna”, de igual modo, le hizo un tributó a Natalia Lafurcade al cantar “Hasta la raíz”.