Jorge D’Alessio revela que mantiene buena relación con Marichelo y sus hijos
El líder me Matute desmiente los rumores que aparentemente provocaron que se separara de su esposa Marichelo y asegura que tanto él como su expareja se rién de estas cosas.
Tras varios días de haberse anunciado la separación de Jorge D’Alessio y Marichelo, el cantante confirmó que mantiene buena relación con su expareja al igual que con sus hijos, además, que en este proceso su madre le ha dado consejos al igual que sus hermanos.