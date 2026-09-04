Exclusiva: Así se vive el último adiós a Jonathan Meléndez y su familia; los implicados ya fueron arrestados

Las cámaras de Ventaneando acudieron al último adiós de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y sus familiares; quienes fueron víctimas de un homicidio múltiple a manos de un presunto socio del músico. Los implicados ya fueron detenidos. Aquí te compartimos todo lo que se sabe sobre el caso que ha causado gran conmoción en la industria del entretenimiento y el espectáculo.