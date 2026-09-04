Exclusiva: Diego Boneta agradece los halagos que le dedicó Al Pacino; “Es el GOAT”

Diego Boneta agradece los halagos que le dedicó Al Pacino durante un reciente evento, luego de que ambos compartieran créditos en la cinta “Killing Castro”: “Cuando empieza a hablar de mí, dije ‘Esto no está pasando, es un glitch en la Matrix’”; recuerda. La película se estrenará en el Festival de Cine de Morelia en octubre. El artista también aprovechó nuestro lente para celebrar la colaboración entre sus amigas, Danna y Belinda, en el dueto “Dolce Vitta”.