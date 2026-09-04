Exclusiva: Diego Boneta agradece los halagos que le dedicó Al Pacino; “Es el GOAT”
Diego Boneta se muestra totalmente agradecido con Al Pacino por la serie de halagos recibidos tras trabajar juntos en la cinta Killing Castro.
Diego Boneta agradece los halagos que le dedicó Al Pacino durante un reciente evento, luego de que ambos compartieran créditos en la cinta “Killing Castro”: “Cuando empieza a hablar de mí, dije ‘Esto no está pasando, es un glitch en la Matrix’”; recuerda. La película se estrenará en el Festival de Cine de Morelia en octubre. El artista también aprovechó nuestro lente para celebrar la colaboración entre sus amigas, Danna y Belinda, en el dueto “Dolce Vitta”.