Exclusiva | Carín León habla sobre su residencia en la Esfera de Las Vegas: “La definición de éxito es todo lo que me está pasando”
Carín León habla en exclusiva con Ventaneando sobre su próxima residencia en la Esfera de Las Vegas. Aquí la entrevista completa.
Carín León está por iniciar su residencia en la Esfera de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Previo a su tan esperada serie de conciertos, el artista de regional mexicano dedicó unas palabras exclusivas para Ventaneando: “La definición de éxito es todo lo que me está pasando”. Checa la entrevista completa.