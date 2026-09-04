Venga La Alegría | Programa 4 de septiembre 2026 Parte 2 | Manelyk y Ferka sorprenden con polémicas declaraciones rumbo a la Segunda Temporada de La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 4 de septiembre 2026, parte 2: Lola Cortés no se arrepiente de las críticas que hizo a Yuridia en La Academia, la misa para bendecir al equipo de producción de la Segunda Temporada de La Granja VIP, lo que reportó Lauro en Huellitas Informativas y los mejores momentos del Exatlón.

También, celebramos el Día Mundial de la Barba con un reportaje de Samantha Núñez, Sergio Sepúlveda respondió lo que Los Niños Preguntan y lo que advirtieron Manelyk y Ferka previo al arranque de La Granja VIP Segunda Temporada. Además, jugamos 5 X 3, Más o Menos, Sin Palabras y ¡Bajan! ¡Venga La Alegría!