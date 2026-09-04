“Un día pa’ otro, puedo recaer”; Julio César Chávez se sincera sobre su lucha contra las adicciones
Durante una conferencia de prensa con motivo al lanzamiento de su nueva serie documental, Julio César Chávez se sincera sobre su lucha contra las adicciones.
Julio César Chávez ofreció una conferencia de prensa con motivo al lanzamiento de su nueva serie documental, “Chávez vs. Chávez”. A lo largo de la conversación, el deportista se sinceró sobre su lucha contra las adicciones tras 18 años limpio y asegura que, pese a los excesos y las acusaciones en su contra, jamás agredió a una mujer: “Se los juro por Dios”.