En Exclusiva: Leonardo Aguilar se prepara para un nuevo sencillo y show

Para las cámaras de Ventaneando, Lenonardo Aguilar, expresó que se encuntra en una nueva etapa de su vida ya que próximamente presentará un nuevo sencillo, mientras tanto se está preparando para ofrecer su show con caballos este 16 de mayo 2026 en el Lienzo Charro “Don Antonio Aguilar”. Asimimso, reaccionó al hate que ha recibido en los últimos días.