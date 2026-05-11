En Exclusiva: Karla Díaz y Dany Dayz se casaron por la iglesia

Durante este fin de semana, la conductora y cantante Karla Díaz celebró su unión religiosa con Dany Dayz en San Miguel de Allende. Tanto en la ceremonia como en el evento social, la pareja se vio completamente feliz. El momento más emotivo se vivió en la iglesia, donde Díaz reservó un lugar especial para su padre, quien aunque ya no está con ella físicamente, aún lo recuerda con cariño.

