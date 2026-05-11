Cristian Castro se declara soltero y niega tener una relación sentimental con Victoria Kühne
El intérprete de “Azul” expresó que por el momento se encuntra soltero luego de darse a conocer que aparentemente mantenía una relación sentimental con una importante productora regiomontana.
Luego de que la empresaria regiomontana Victoria Kühne hiciera público que mantenía una supuesta relación amorosa con Cristian Castro fue el propio artista quien descartó sus palabras e indicó que solo mantienen una relación laboral.